Daam Foulon daags na stuntzege tegen Juventus en Cristiano Ronaldo: “Veel berichtjes gekregen en van truitje gewisseld met Matthijs de Ligt”

Terwijl zijn ex-ploegmaats bij Waasland-Beveren vechten tegen de degradatie, heeft Daam Foulon (21) andere katjes te geselen. De jonge Belg van Benevento keek afgelopen weekend het grote Juventus in de ogen én ging zowaar met de drie punten aan de haal in Turijn (0-1). Een stunt die kan tellen. “Ik heb vanmorgen toch even in mijn arm moeten knijpen”, vertelt Foulon vanuit Zuid-Italië.

Congratulazioni, Daam. Had je verwacht dat je in de basis zou starten?

Daam Foulon: “Meestal horen we dat pas een dag of twee dagen voor de match. Onze coach (Pippo Inzaghi, nvdr.) wilde tegen Juventus wat extra stabiliteit inbouwen door met vijf verdedigers te spelen. Ik nam de hele linkerflank voor mijn rekening en dat lig me wel. Sowieso was het een opsteker. Enkele weken geleden tegen Hellas Verona mocht ik vroeg invallen, maar maakte ik een own goal, speelde ik een slechte eerste helft en werd ik bij de rust opnieuw gewisseld. Om maar te zeggen dat het niet elke week feest kan zijn. Het is wel fijn dat de trainer mij vertrouwen en kansen blijft geven.”

De man die de enige goal van de match maakte, speelde ooit bijna in België.

“Ik denk dat Club Brugge met Bas Dost ook een meer dan degelijke spits in huis heeft gehaald, maar wij zijn alleszins blij dat Adolfo Gaich nu voor ons speelt. Hij is een grote, sterke spits die vlot scoort. En hij heeft volgens mij nog veel groeimarge.”

Heeft Cristiano Ronaldo je niet te veel kwaaie dingen toegesnauwd?

“(lacht) Nee, dat niet. De spelers van Juventus waren niet echt goedgezind na de match en waren vrij snel binnen. Maar dat lijkt mij niet meer dan normaal. Zij maakten uiteindelijk nog kans op de titel, dus voor hen was dit ook een belangrijke match.”

Foto: ISOPIX

Heb je nog de tijd gehad om met iemand van truitje te wisselen?

“Toch wel. Niet met Cristiano Ronaldo, maar wel met Matthijs de Ligt. Vroeger toen we met Anderlecht jeugdtoernooien speelden, kwamen we Ajax ook geregeld tegen. We kennen elkaar dus wel een beetje.”

En hoe was het feestje in de kleedkamer na de match?

“Iedereen was uiteraard blij, maar we beseffen ook dat we pas echt kunnen vieren als het seizoen voorbij is en we zeker zijn van het behoud. Maar een fijne ervaring was het sowieso. Ik heb veel berichtjes gekregen na de match. En ik moest toch even in mijn arm knijpen toen ik vanmorgen wakker werd. Winnen tegen Juventus, dat blijft ongelofelijk. Anderzijds blijf ik me wel afvragen hoe deze match zou zijn geweest mét supporters. Dat had het volgens mij nog mooier gemaakt.”

LEES OOK. Zon, zee en Zlatan: Daam Foulon (ex-Waasland-Beveren) beleeft een Italiaans sprookje: “Kans die ik niet mocht laten liggen” (+)