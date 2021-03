Italiaanse bodybuilder vermoordt ouders omdat hij met hond moest gaan wandelen

Een 30-jarige man uit het Italiaanse Bolzano heeft bekend dat hij begin dit jaar zijn beide ouders om het leven heeft gebracht na een ruzie over huishoudelijke taakjes. “Mijn vader zei dat ik een mislukkeling was. Ik wilde alleen stilte, dus ik liet hem zwijgen.”

Begin dit jaar werden Peter Neumair en Laura Perselli, een echtpaar leerkrachten uit Bolzano (ook bekend als Bozen, in Zuid-Tirol) als vermist opgegeven. Niet veel later werd het levenloze lichaam van de vrouw gevonden in de Adige-rivier. Na autopsie bleek dat ze door wurging om het leven was gebracht. Op een brug in de buurt werd ook bloed van haar man aangetroffen, maar zijn lichaam werd nooit teruggevonden.

Op 29 januari werd de zoon van het echtpaar, de 30-jarige Benno Neumair, opgepakt als verdachte voor de dubbele moord. Eerder deze maand bekende de man, een bodybuilder, de feiten. Hij had eerst zijn vader om het leven gebracht, na een zoveelste ruzie over het feit dat Benno zijn klusjes in het huis niet had opgeknapt. Deze keer raakten de gemoederen verhit nadat Neumair Sr. zijn zoon had gevraagd om eindelijk uit bed te komen en eens met de hond te gaan wandelen. “Hij zei dat ik een mislukkeling was”, zo verklaarde Benno Neumair aan de speurders. “Ik wilde alleen stilte, dus liet ik hem zwijgen.”

Het kwam tot een kort gevecht tussen de beide mannen, maar Benno kon zijn vader snel overmeesteren en wurgde hem met een touw. Toen zijn moeder even later de kamer binnenkwam, wurgde hij haar ook. Met hetzelfde touw, zonder dat ze ook maar een woord had kunnen zeggen. “Ik deed het zonder vaarwel te zeggen.”

Zodra het donker genoeg was buiten, trok Benno naar een brug in de buurt en dumpte hij de lichamen van zijn ouders in de rivier. Hij zit momenteel in een gevangenis in Bolzano, wachtend op zijn proces.