Koerdische politicus Selahattin Demirtas krijgt 3,5 jaar cel

De prominente Turks-Koerdische politicus Selahattin Demirtas is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor het beledigen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Het voormalige hoofd van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP zat sinds november 2016 in voorarrest voor aan terrorisme gerelateerde aanklachten.

De 47-jarige Demirtas woonde de zaak bij via een videolink en bekritiseerde het vonnis. Hij zou in 2015 niet alleen Erdogan, maar ook toenmalig premier Ahmet Davutoglu hebben beledigd, meldt staatspersbureau Anadolu. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft herhaaldelijk de vrijlating van Demirtas geëist omdat zijn rechten worden geschonden. Erdogan verwierp die eis eerder en noemde Demirtas, die zich in 2018 kandidaat stelde als president, een terrorist.

Internationale rechtengroepen stellen dat Demirtas en andere Koerdische politici worden aangepakt vanwege hun verzet tegen Erdogan, die de laatste jaren een steeds autocratischer beleid voert. De druk op de HDP, de derde partij van Turkije, neemt toe. Justitie is een rechtszaak begonnen om de partij te ontbinden vanwege vermeende banden met terroristische groeperingen als de verboden arbeiderspartij PKK. Een HDP’er werd onlangs uit het parlement gezet na een veroordeling voor terroristische propaganda op sociale media.