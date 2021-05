De nieuwste gegevens over de vaccinatiecampagne, de recentste cijfers en een antwoord op al jouw vragen vind je terug in de Vaccinatiegids van Het Nieuwsblad. Vandaag: hoe weet je welk vaccin je krijgt?

Wie zich wil laten vaccineren, zal pas in het vaccinatiecentrum te weten komen welk type vaccin er zal toegediend worden. Dat is wat de overheid communiceerde, al blijkt dat niet te kloppen.

Wie per sms of mail uitgenodigd wordt voor zijn vaccinatie en zijn afspraak online bevestigt, krijgt immers op dat moment al te zien welk type vaccin in zijn bovenarm zal belanden. “Dat klopt inderdaad”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Als je online je afspraak bevestigt, verplaatst of weigert, staat er inderdaad vermeld welk vaccin je zal krijgen. Het softwaresysteem geeft het type vaccin automatisch weer, iets wat ook voor ons een verrassing was.”

Ook wie per brief uitgenodigd wordt, kan achterhalen welk type vaccin hij zal ontvangen. “Op die brief staan twee data vermeld: een datum voor de eerste dosis, een tweede datum voor de tweede prik.

• Bedraagt de termijn tussen die twee data vier weken, dan krijg ja het Moderna-vaccin.

• Bedraagt de termijn vijf weken, dan krijg je het Pfizer-vaccin.

• Bedraagt de termijn acht of twaalf weken, dan krijg je het AstraZeneca-vaccin. (Op 12 mei werd beslist de termijn tussen de twee dosissen in te korten naar acht weken.)

• Is er maar één prik nodig, dan krijg je het Johnson & Johnson-vaccin.