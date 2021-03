Rode Duivels arriveren in Tubeke, Batshuayi doet dat in exclusieve sportauto

De Rode Duivels bliezen maandag verzamelen in Tubeke voor de WK-kwalificatieduels tegen Wales (24/3), Tsjechië (27/3) en Wit-Rusland (30/3). Een deel kwam met de bus, een ander deel met de auto.

Michy Batshuayi sprong daarbij het meest in het oog. De aanvaller die sportief al een tijdje op een zijspoor zit bij Crystal Palace reed de parking van het Martin’s Red hotel in een Mansory Venatus. Dat is een Lamborghini Urus die gepimpt wordt door het Duitse tuningbedrijf Mansory. Onder andere de Nederlandse (ex-)topvoetballers Nigel de Jong en Memphis Depay rijden met eentje rond. “We nemen een beer en maken er een beest van dat iedereen zijn hoofd zal laten draaien”, omschrijft de autobouwer de Mansory Venatus. Een beest met een prijskaartje van een paar honderdduizend euro’s (bekijk de auto hier).