Belgische wetenschappers willen detector van gravitationele golven op de Maan

Een internationaal team van wetenschappers, waaronder ook van de UCL en de Luikse universiteit, willen op de Maan een detector van gravitationele golven installeren, zo staat in het jongste nummer van het wetenschappelijke vakblad The Astrophysical Journal te lezen.

Het bestaan van gravitationele golven was in 1916 door Albert Einstein geopperd in het kader van zijn relativiteitstheorie. Het heelal bestaat uit ruimte en tijd, en dit vormt één geheel. Na een heftige gebeurtenis kan die ‘ruimtetijd’ trillen. De schokgolven, de zwaartekrachtgolven, gaan dan door het heelal als rimpelingen na een steen in een vijver te werpen. Bij zo’n rimpeling rekt de ruimte iets uit of krimpt hij iets. Hoe groter de massa en hoe sneller de beweging van een massarijk object, des te hoger de zwaartekrachtgolf.

Dat Einstein alweer eens gelijk had bleek in 2015 toen voor het eerst een zwaartekrachtgolf werd gedetecteerd.

Als aanvulling op de detectoren op de Aarde willen wetenschappers nu van de Maan zelf een detector maken door gebruik te maken van haar antwoord op gravitationele golven. Zij hebben het concept van een Lunar Gravitational Wave Antenna (LGWA) voorgelegd aan het Europese en het Amerikaanse ruimtevaartbureau ten behoeve van een toekomstige Maanmissie, aldus Jan Harms van het Gran Sasso Science Institute, als leider van een team van meer dan tachtig vorsers uit Italië, België, Nederland, Denemarken, de VS, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Het idee om van op de Maan gravitationele golven te detecteren is echter niet nieuw. De Amerikaanse fysicus Joseph Weber had het reeds in het begin van de jaren zeventig gesuggereerd. De astronauten van Apollo 17 onplooiden in 1972 een gravimeter op het Maanoppervlak, maar zonder succes.

De UCL werkt momenteel aan de eerste prototypes van het hart van een dectector: de seismometer. Volgens Joris van Heijningen van de Franstalige Leuvense universiteit betreft het de meest gevoelige sensor ter wereld en bestemd om in cryogene omstandigheden te werken..

De wetenschappers hopen dat beschikbare nieuwe technologieën en de gunstige omstandigheden op de zuidelijke pool van de Maan tot revolutionaire ontdekkingen zullen leiden.

Parallel kunnen de seismische sensoren, waaraan ook de Luikse universiteit werkt, seismische gebeurtenissen op de Maan met ongekende precisie observeren. Wat ons meer kan leren over de interne structuur van onze satelliet of haar ontstaansgeschiedenis.