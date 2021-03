Ook als de grenzen weer openen, blijft reizen een gok: “Eigenlijk is het niet slim om al vóór de zomer op reis te gaan”

Na de paasvakantie sneuvelt het reisverbod. Wij Belgen mogen ons vanaf 19 april weer vrij naar allerlei buitenlanden bewegen. Maar zijn we überhaupt ergens welkom, aan de vooravond van golf drie? Is het een goed idee om nu al onze koffers te pakken? Of verandert er eigenlijk niets eens de grenzen weer open zijn?