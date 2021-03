Alessandro Nesta moet opkrassen bij tweedeklasser Frosinone

Alessandro Nesta is maandag ontslagen als trainer van Frosinone, een club uit de Serie B. De voormalige topverdediger, die in 2006 met Italië wereldkampioen werd, betaalt het gelag voor de tegenvallende resultaten.

De 45-jarige Nesta leidde Frosinone sinds de zomer van 2019. Vorig seizoen haalde hij met het team (dankzij een achtste plaats in de competitie) de barrages om promotie naar de Serie A, maar daarin was La Spezia te sterk.

Dit seizoen startte Frosinone veelbelovend maar daarna zakte de ploeg weg naar een twaalfde plaats na 30 speeldagen. Vorig weekend bleek Lecce nog duidelijk te sterk (0-3). Met acht speeldagen te gaan, ligt de achtste plaats (die recht geeft op barrages) wel nog binnen de mogelijkheden. Het verschil met Chievo (de huidige nummer acht) bedraagt zes punten.

De club zegt Nesta te bedanken voor zijn werk en wenst hem het beste in zijn verdere professionele carrière. “Het is een pijnlijke beslissing en ik heb er lang over nagedacht, maar ik denk dat er een schokeffect nodig is”, aldus clubvoorzitter Maurizio Stirpe.

Nesta maakte als centrale verdediger jaren het mooie weer bij Lazio en AC Milan. Na zijn afscheid in 2014 werd hij technisch directeur bij Impact Montreal in Canada, ook een ex-ploeg, en daarna trainde hij Miami FC (2016-2017) en tweedeklasser Perugia (2018-2019).