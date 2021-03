Nu al afstandsonderwijs voor zeshonderd Brugse leerlingen: “Onmogelijk om met nieuwe regels veilig onderwijs te organiseren”

Brugge - Het Koninklijk Atheneum en ook de Middenschool Brugge Centrum schakelen nu al over op afstandsonderwijs. De bijna zeshonderd leerlingen volgen minstens tot de paasvakantie de lessen van thuis uit.

De twee scholen, die gevestigd zijn in hetzelfde gebouw in Brugge, namen de beslissing naar aanleiding van de strengere maatregelen. “We moeten de refter sluiten en worden verondersteld onze leerlingen buiten te laten eten. Met zomerweer is dat perfect haalbaar, maar de komende dagen komt vooral regen op ons af”, zegt directeur Rob Jonckheere van de Middenschool.

“Bij gebrek aan een luifel zouden de leerlingen hun boterhammen in de klas moeten opeten. Met vierentwintig in één klas – de toezichter niet meegerekend – zónder mondmasker, dat lijkt me geen goed idee. Voor ons is het praktisch onmogelijk om met de nieuwe regels veilig onderwijs te organiseren in de school en dus moeten we wel onze verantwoordelijkheid nemen.”

Voorloper

Vorig jaar was de Middenschool er ook als een van de eerste bij om over te schakelen op afstandsonderwijs. “Al onze leerlingen beschikken over een eigen laptop. Ook voor de krokusvakantie verliep de overschakeling op afstandsonderwijs erg vlot. Nu doen we het dus opnieuw, voor zolang het nodig is. Al hopen we natuurlijk onze leerlingen na de paasvakantie opnieuw op school te kunnen verwelkomen.”