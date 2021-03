Microbioloog Herman Goossens: “Huidige maatregelen volstaan niet om scholen na paasvakantie open te houden of om horeca op 1 mei te openen”

De huidige coronamaatregelen zullen niet volstaan om de scholen na de paasvakantie open te houden of de horeca op 1 mei open te laten gaan. Dat verklaarde microbioloog Herman Goossens maandag op Radio 1. Hij gaf ook toe dat de sneltesten - Goossens is voorzitter van de taskforce testing - een derde golf niet zullen tegenhouden.

Goossens pleit al langer voor massaal testen om de coronapandemie onder controle te houden. Maandag werd bij Bpost gestart met een proefproject met sneltesten.

Dat het allemaal zo lang moest duren, heeft volgens de Antwerpse professor te maken met de ingewikkelde regelgeving. Zo is er de supervisie van een bedrijfsarts nodig om testen op de werkvloer uit te voeren. Ook de administratieve last is vrij hoog, waarbij alle resultaten moeten worden opgelijst.

De federale regering is nieuwe wetgeving aan het voorbereiden die meer flexibiliteit rond snel- en zelftesten moet toelaten. “Ik denk dat het snel zou moeten kunnen gaan. Als het parlement het licht op groen zet, zouden mogelijk midden april al zelftesten mogelijk zijn”, zei Goossens op Radio 1. Werknemers zouden dan zelf een coronatest kunnen uitvoeren, thuis of op de werkvloer. In het onderwijs is wat dat betreft al een proefproject opgestart met speekseltesten, die dan wel nog naar een labo moeten om verder geanalyseerd te worden.

Zelftesten zoals in Duitsland, die te koop zijn in de supermarkt zonder verdere omkadering, vindt Goossens dan weer geen goed idee. “Dat is een voorbeeld hoe het niet moet.”

De professor toonde zich tevreden dat er wat beweegt op testvlak, ook in de bedrijfswereld, maar waarschuwde tegelijk dat die sneltesten een derde golf niet zullen kunnen vermijden, omdat het virus nu te veel circuleert. “De testen gaan niet voldoende het verschil kunnen maken.”