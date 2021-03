Experts “begrijpen de aarzeling, maar strengere maatregelen zijn nodig”: “Anders halen we 1 mei niet”

Er zijn strengere maatregelen nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) in een reactie op de stijgende coronacijfers. “We hebben maatschappijbrede maatregelen nodig, aan één sector sleutelen volstaat niet meer”, zegt Van Ranst.

De coronacijfers zijn al een tijdje aan het stijgen. Er zijn al enkele dagen meer dan 5.000 besmettingen per dag genoteerd, en het aantal ziekenhuisopnames lag dit weekend nog op meer dan 400. De experts pleiten luidop voor strengere regels.

Viroloog Van Ranst is diezelfde mening toegedaan, en denkt bijvoorbeeld aan het sluiten van niet-essentiële winkels of het verbieden van niet-essentiële verplaatsingen. “Ik snap de aarzeling bij de politici, het zijn enorm moeilijke beslissingen om te nemen. Een nieuwe strenge lockdown is moeilijk voor het mentaal welzijn van mensen, maar het is belangrijk te beseffen dat we brede maatregelen effectief nodig hebben, verspreid over de hele maatschappij.” De maatregelen die bijvoorbeeld in het onderwijs zijn aangekondigd, zijn nuttig volgens Van Ranst, maar helemaal niet voldoende. “Aan één sector sleutelen volstaat niet meer.”

Het is volgens de viroloog ook belangrijk te kijken wat onze buurlanden verder zullen beslissen. “We moeten goed beseffen dat we het hier in België erg goed hebben gedaan, met relatief soepele maatregelen vergeleken met de buurlanden. Op dit moment worden er echter in Duitsland strengere regels opgelegd, terwijl de cijfers er nog beter zijn dan hier. Als we willen gaan naar een klein golfje, in plaats van een derde golf waar we nu op afstevenen, moeten we durven strenger gaan.”

Marc Noppen: “Lockdown is nodig om de curve te doen crashen”

Ook Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, vindt dat de lockdown-optie overwogen moet worden om de curve opnieuw fors te doen dalen. De dienst intensieve zorgen staat opnieuw onder druk en dus pleit hij voor slagkracht vanuit de politiek, want daar ontbreekt het nog aan in ons land.

Volgens de laatste voorspellende curve die Marc Noppen bij biostatisticus Kurt Barbé liet opvragen gaan we niet naar een hoge piek, maar naar een lange golf. Al kan dat snel veranderen met de huidige cijfers.

“Het blijven aanmodderen gedurende maanden met dan eens verlossen en dan eens verstrengen, zonder terug te keren naar het normale, wordt minder goed opgevolgd en begrepen. Dat is anders bij een iets kortere periode met grote impact, zoals een lockdown van bijvoorbeeld vier weken. Het is nodig om die curve te doen crashen. Dat moet overwogen worden zoals in andere landen ook het geval is”, verklaart Noppen.

Nu “het huis opnieuw begint te branden”, zoals Noppen het omschrijft, valt hem bovendien opnieuw op dat er geen centraal commando is met slagkracht om het crisismanagement echt in handen te nemen. De capaciteit op de dienst intensieve is al bijna voor de helft ingenomen door Covid-19-patiënten en dat brengt de normale zorg in gevaar.

“We zien een toch wat ernstigere vorm van de ziekte met die Britse variant en dat wil zeggen dat meer en meer mensen gemiddeld drie tot vier weken op intensieve liggen. Dat eet stilletjes onze capaciteit op”, vertelt Noppen. “Nu moeten we elke dag kijken of we de niet-Covid-zorg kunnen laten doorgaan. Dat is een alarmsignaal”, besluit de CEO van het UZ Brussel.

Dirk Devroey: “Zonder lockdown halen we 1 mei niet”

Professor Huisartsengeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel Dirk Devroey pleitte zondag in ‘De zevende dag’ op één al voor een strenge lockdown en houdt een dag later voet bij stuk. Zonder lockdown vreest Devroey dat we de echte Belgische bevrijding, de heropening van de cafés op 1 mei, op onze buik mogen schrijven.

De scholen sluiten alleen gaat niet volstaan om de stijgende besmettingscijfers onder controle te krijgen, gelooft Devroey. De oplossing is volgens hem een bundel van strenge maatregelen. “De maatregelen zijn te slap en kom altijd te laat”, vindt de VUB-professor Huisartsengeneeskunde.

Sneller en strenger, dan kom je uit bij een lockdown: “Hoe meer maatregelen je toevoegt hoe korter het zal duren en hoe sneller we opnieuw een normaal leven zullen hebben. Een lockdown kan enorm snel tot een daling leiding”, geeft Devroey aan. “Portugal wordt nu aangehaald als voorbeeld. Daar waren er 15.000 besmettingen per dag en met die lockdown zijn ze kunnen zakken naar minder dan 100 per dag. Dan zal het moment van de vrijheid en openen van de cafés, het moment in België waarop we wachten, dichterbij komen. Als we dat niet doen dan halen we 1 mei niet”, verklaart hij.

De VUB-professor beseft dat niemand deze langdradige situatie leuk vindt, en begrijpt dat de overheid daardoor niet durft in te grijpen. Maar deze langdradige situatie is volgens hem nog schadelijker voor de economie en het mentaal welzijn.

“Nu zijn het halfslachtige maatregelen die moeilijk nagevolgd kunnen worden. Wanneer weet je bijvoorbeeld wanneer een zitje aan het raam op de trein volzet zal zijn? Bij een strenge lockdown is dat wel duidelijk. En ja dan zullen bedrijven moeten sluiten, maar die impact zal op termijn minder groot zijn”, besluit Devroey.