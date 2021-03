Onderzoek pleit Schotse premier Nicola Sturgeon vrij van wangedrag

Een onafhankelijke onderzoekscommissie heeft de Schotse premier Nicola Sturgeon vrijgepleit van wangedrag. Ze heeft het parlement niet voorgelogen. Ze zou de gedragscode van ministers niet hebben geschonden bij de afhandeling van klachten over seksuele intimidatie door haar voorganger Alex Salmond.

LEES OOK. Ooit beste vrienden, nu rollen ze vechtend over straat: de clanoorlog die Schotland de onafhankelijkheid kan kosten (+)

Het oordeel komt een dag voordat een andere onderzoekscommissie, die van het parlement, eigen bevindingen wil presenteren over het gedrag van Sturgeon. Volgens Sky News zou die commissie wel tot de conclusie zijn gekomen dat de premier “onjuiste” verklaringen heeft gegeven over Salmond. Sturgeon en Salmond waren partijgenoten van de Schotse Nationale Partij, maar zijn inmiddels felle tegenstanders.

Voor de conservatieve oppositie is er in ieder geval reden genoeg om een motie van wantrouwen aan te kondigen tegen Sturgeon waar dinsdag over moet worden gestemd. Sturgeon ontkent dat ze het parlement heeft misleid. Ze wil niets van opstappen weten.

De parlementscommissie boog zich over de manier waarop de regering is omgegaan met klachten over Salmond. Na zijn aftreden in 2014 werd hij beschuldigd van seksueel wangedrag. Meerdere vrouwen zeiden dat Salmond had geprobeerd hen te verkrachten of aan te randen. De oud-premier werd in een strafzaak hierover vrijgesproken.