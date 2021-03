Monsterproces tegen meest gevreesde drugscrimineel van start: “Geef mij maar snel levenslang”

In Nederland is maandag het meest beveiligde proces ooit tegen Europa’s meest gevreesde drugscrimineel van start gegaan. Over koetjes en kalfjes, over religie, over zijn favoriete “voetbalcluppie” Ajax, over geschiedenis: over alles wil Ridouan Taghi (43) urenlang praten. Maar de Pablo Escobar van Nederland – die met een vingerknip een advocaat, een misdaadblogger en de broer van de kroongetuige liet omleggen – is niet van plan om maar één woord over die liquidaties te lossen.