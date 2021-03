Sambi Lokonga over eerste selectie bij de Rode Duivels: “De blessure van Witsel is jammer, maar het gaf me wel hoop”

Kersvers Rode Duivel Sambi Lokonga liet zich op de (online) persconferentie van de Rode Duivels voor het eerst uit over zijn eerste selectie bij de A-ploeg. De 21-jarige middenvelder van Anderlecht was zeer tevreden: “Ik heb enorm veel felicitaties gekregen, ik kan niet wachten om op het veld te staan.”

“Na jarenlang hard werk, is er nu enorm veel vreugde dat ik geselecteerd ben. Iedereen is heel fier op mij”, liet Sambi Lokonga weten. “Ik heb enorm veel felicitaties gekregen, en ook mijn broer (Paul-José Mpoku, nvdr) zei dat ik het goed moet doen en dat ik moet laten zien tot wat ik in staat ben. Het is nu de eerste keer, dus ik moet er gewoon van genieten. Ik ken hier ook enorm veel mensen, dus dat helpt mij wel om mij te integreren in de groep.”

De Anderlechtspeler toonde zich ambitieus. “Ik ben hier om bij te leren van de beste spelers ter wereld, maar ik heb ook ambitie. Ik wil aan de wereld laten zien tot wat ik in staat ben op een voetbalveld. De blessure van Witsel is erg jammer, maar ik besefte op dat moment geleidelijk aan dat ik kans had om bij de selectie te komen. Er is enorm veel concurrentie op mijn positie, maar ik ben gelukkig dat ik het gehaald heb. Ik wil nu genieten van de situatie. Ik leg mezelf geen druk op, maar ik wil wel tonen wat ik kan. “

Sambi Lokonga is de zoveelste Anderlechtspeler die al werd opgeroepen bij de Rode Duivels. “Wie de volgende is? Misschien wel El Hadj of Amuzu, zij hebben ook enorm veel kwaliteiten”, besloot Lokonga.