Thomas Vermaelen is terug bij de Rode Duivels: “Ik voel me nog steeds heel goed”

Naar aanleiding van de drie kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 in Qatar, stond Thomas Vermaelen de pers te woord. De 35-jarige verdediger, momenteel actief bij het Japanse Vissel Kobe, maakt zijn rentree bij de Rode Duivels: “Ik heb nog altijd enorm veel ambitie”.

LEES OOK.Sambi Lokonga over eerste selectie bij de Rode Duivels: “De blessure van Witsel is jammer, maar het gaf me wel hoop”

“Ik ben ontzettend blij om terug deel uit te maken van de ploeg”, zei Vermaelen. “Ik ben heel trots en fier om op mijn leeftijd deel uit te maken van zo een goede ploeg, en het is goed om te weten dat de coach nog steeds vertrouwen heeft in mij. Op mijn leeftijd is het moeilijk om ver vooruit te kijken, maar ik voel me wel nog goed. Ik ben blij dat mijn club en de Belgische voetbalbond een akkoord hebben gevonden om mij toch naar hier te laten afreizen. Vorige keer was ik teleurgesteld dat ik er niet bij was, maar ik wil er niet teveel over zeuren. De Rode Duivels hebben het ook zonder mij goed gedaan.”

De verdediger had het ook over het niveau van de Japanse competitie. “Je kan ze natuurlijk niet vergelijken met bijvoorbeeld de Engelse competitie, maar ik word er wel nog fysiek getest. Er lopen heel wat snelle en behendige spelers rond, en dus moet ik steeds op mijn hoede zijn. Het is belangrijk dat ik op mijn leeftijd nog steeds getest wordt. Dat ik het daar nog kan, geeft mij wel vertrouwen dat ik het ook bij de Rode Duivels nog zal kunnen.”

Vermaelen is nog maar pas terug uit Japan, en dus is het even aanpassen aan de nieuwe tijdzone. “Ik voel me op dit moment wel goed, maar het is belangrijk om bezig te blijven. Ik wil geen excuses zoeken in een jetlag. Ik ben een professionele voetballer, en reizen hoort erbij. Ik denk niet dat het mij zal verhinderen om woensdag te spelen”.

Wales

Woensdag staat dus de wedstrijd tegen Wales op het programma. “Toen we 5 jaar geleden door hen werden uitgeschakeld, was het een enorme shock. We waren favoriet, en de nederlaag kwam heel hard aan. Maar ondertussen ligt die uitschakeling ver achter ons, en we hebben als team enorme stappen gezet, net als Wales. Het zal een interessante match worden, en het belangrijkste is dat we de drie punten pakken.”

Of Vermaelen van het moment gebruik zal maken om zijn ouders te bezoeken? “Nee, we leven hier in onze eigen bubbel. Het is jammer dat ik ze al lang niet meer gezien heb, maar gelukkig is er nog FaceTime.”

Tot slot had Vermaelen het ook over de blessure van Hazard. “Eden bewees al vaak enorm belangrijk te zijn voor de ploeg, maar we hebben ook andere spelers die het verschil kunnen maken. We hebben enorm veel talent. Met deze groep kunnen we ook op het EK mooie dingen laten zien. Als je aan zo een tornooi meedoet, wil je het natuurlijk ook winnen.”

LEES OOK.Goed nieuws voor Martinez: Romelu Lukaku is in België en mag meespelen met de Rode Duivels