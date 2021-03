Dries Mertens plaagt Lukaku na honderdste doelpunt in Serie A: “Haast je Romelu”

Een jubileum voor Dries Mertens. De Rode Duivel kroonde zich zondagavond tegen AS Roma niet alleen tot matchwinnaar, hij maakte ook zijn honderdste goal in de Serie A voor Napoli.

Na 27 minuten voetballen bracht Mertens Napoli met een knappe vrije trap op 0-1 in Rome. Nog geen zeven minuten later tekende hij voor zijn jubileumgoal en de 0-2, met het hoofd nota bene. Mertens is pas de derde speler die erin slaagt om honderd keer te scoren voor Napoli in de Serie A. Alleen Antonio Vojak (102) en Marek Hamsik (100) deden het hem voor. Mertens is met 133 goals ook Napoli’s topschutter over alle competities heen, voor Marek Hamsik (121) en wijlen Diego Maradona (115).

Dries Mertens postte maandag trots dat hij de eerste Belg was die honderd kon scoren in de Serie A. “Haast je maar Romelu Lukaku”, voegde hij er plagend aan toe. Mertens en Lukaku zagen elkaar maandag terug bij de Rode Duivels. Lukaku zit ondertussen aan 42 doelpunten in de Serie A, maar voetbalt nog maar minder dan twee seizoenen in Italië. Dries Mertens voetbalt al sinds 2013 in Napoli.