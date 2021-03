Wat is er gebeurd met ‘Fort Jan Breydel’? Club Brugge is met vier thuisnederlagen de slechtste leider in Europa

Club Brugge staat dan wel autoritair aan de leiding in de Jupiler Pro League, maar tegen Antwerp leed het wel zijn vierde thuisnederlaag van het seizoen. Eerder verloor het ook al van Charleroi, Beerschot en Gent. De laatste keer dat dit hen in de reguliere competitie overkwam - in het seizoen 2008/2009 - eindigde blauw-zwart derde. Dit jaar lijkt de titel niet in het gedrang te komen, maar Club mist duidelijk meer dan ooit zijn supporters in Jan Breydel.

Met 4 thuisnederlagen is Club Brugge samen met PSG de slechtste leider van de Europese topcompetities. Manchester City (2), Atletico Madrid (1), Inter (1) en Bayern (0) verloren samen zelfs nog maar 4 keer, en ook Ajax ging in eigen huis nog maar één keer onderuit. ‘Fort Jan Breydel’ lijkt in coronatijden geen oninneembare vesting meer.