Uitgeleverde Noord-Koreaan verschijnt voor rechter in VS

Voor het eerst is een Noord-Koreaan uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De 55-jarige Mun Chol Myong wordt verdacht van witwassen. Hij moest maandag aantreden voor een rechter in Washington.

De man werd volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie uitgeleverd door een land waar hij sinds mei 2019 vastzat. Dat land werd niet genoemd, maar het moet gaan om Maleisië, waarmee Noord-Korea de diplomatieke relaties vorige week verbrak vanwege de aanstaande uitlevering.

Pyongyang zei dat Washington “een prijs zal betalen”. Het beschuldigde Maleisië van een “niet te vergeven misdaad als ondergeschikte van Amerikaanse druk”. Maleisië kondigde aan zijn diplomatieke missie in Pyongyang te sluiten.

Volgens de VS heeft de verdachte tussen 2013 en 2018 met anderen meer dan 1,5 miljoen dollar witgewassen om luxegoederen naar Noord-Korea te krijgen, wat in strijd is met Amerikaanse sanctiewetgeving. Mun is volgens justitie in de VS gelieerd aan Noord-Koreaanse inlichtingendiensten.