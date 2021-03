Bijna blind en toch geslaagd: Lennerd (30) is eerste Belg die rijbewijs haalt met telescopische bril

Deinze -

Met een zicht van nauwelijks 30 procent leek het hem onmogelijk om ooit met de auto te rijden. Maar dankzij een speciale opleiding, die alleen in Nederland gevolgd kan worden, heeft hij eindelijk zijn rijbewijs op zak. Lennerd Carrein is daarmee de eerste Belg die met een telescoopbril achter het stuur zit. “Totale euforie: zo kan ik het best mijn gevoel omschrijven.”