Refereeing Department: “Doelpunt Oostende terecht afgekeurd, ook rode kaart voor Damien Marcq was terecht”

Het Professional Refereeing Department is maandagavond teruggekomen op vier fases uit de Jupiler Pro League die afgelopen weekend veel stof deden opwaaien. En de opvallende conclusie van het overkoepelende scheidsrechtersorgaan is: vier keer had de VAR het bij het rechte eind.

1. “Doelpunt van Sakala terecht afgekeurd”

De meest besproken fase van het weekend was het afgekeurde doelpunt van KV Oostende op Moeskroen. Net voor de rust scoorde spits Fashion Sakala de 0-1, maar tot groot onbegrip van bijna iedereen werd de goal afgekeurd op aangeven van de VAR. Onder meer onze huisanalist Gert Verheyen vond het een belachelijke beslissing. “De afgekeurde goal van KV Oostende sloeg alles. De uitleg was dat Theate vanuit buitenspel, nochtans onvrijwillig, een verdediger verhinderde om tussen te komen. Als dat de reden is, dan moet je ook goals afkeuren waar wél moedwillig een blok op een tegenstander wordt gezet.”

? | We zijn nog steeds niet zeker waarom deze goal van @kvoostende werd afgekeurd. ?????#MOUKVO pic.twitter.com/odZj03rQhF — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 20, 2021

Het Professional Refereeing Department houdt echter voet bij stuk. “In minuut 43, bij een hoekschop van KV Oostende, komt de bal tot bij Oostende aanvaller Fashion Sakala (nr. 10) die met de borst de bal raakt in het strafschopgebied. Oostende speler Arthur Theate (nr. 5) staat op dat moment in een buitenspel positie. De?bal komt terug van de deklat en wordt in doel getrapt. Omdat er contact is tussen Arthur Theate en de Moeskroen verdediger die bij hem staat, wordt de Oostende speler als actief gezien. (Interfering with the opponent / hinderen van de tegenstander).? Arthur Theate hindert?de speler van Moeskroen om deel te nemen aan het spel. De scheidsrechter keurt het doelpunt goed. De VAR bekijkt de beelden en vraagt een on-field review. Na het zien van de beelden beslist de scheidsrechter om het Oostende doelpunt af te keuren. Het Professional Refereeing Department gaat akkoord met de VAR-interventie en de eindbeslissing van de scheidsrechter.”

2. “Maxime D’Arpino had een rode kaart moeten krijgen”

Gert Verheyen vond ook dat Oostende-speler D’Arpino een rode kaart had moeten krijgen tegen Moeskroen na een . “Voor zulke fouten zijn dit seizoen al minstens tien spelers van het veld gestuurd. Nu niet. Dat de ene ref al anders oordeelt dan de andere over dezelfde fases, is al hoogst ergerlijk. Die inconsequentie zet zich door bij de VAR, die soms tussenkomt en rood eist, maar op andere momenten het gewoon laat passeren.”

Het Professional Refereeing Department geeft Verheyen gelijk dat de fout van D’Arpino rood had verdiend, maar spreekt tegen dat de VAR had moeten ingrijpen. “Het Professional Refereeing Department verwacht dat de scheidsrechter op het terrein een rode kaart geeft voor deze fout.?Er wordt geen VAR-interventie verwacht omdat de Oostende speler als eerste de bal speelt en omdat er geen hoge impact en intensiteit is bij het contact. Voor deze redenen maakt de scheidsrechter geen clear and obvious mistake.”

3. “Penalty voor KV Mechelen was terecht”

?? | De scheidsrechter legt de bal op de stip na tussenkomst van de VAR. ??#KVMOHL pic.twitter.com/FeCm8GhWLB — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 21, 2021

KV Mechelen kreeg zondag een kwartiertje voor het einde een strafschop tegen OHL na hands van Tshimanga. Scheidsrechter Vergoote had bijna vijf minuten nodig om op basis van de beelden een beslissing te nemen. “De scheidsrechter laat verder spelen en de bal gaat terug in hoekschop. De VAR bekijkt de beelden en vraagt een on-field review. Na het bekijken van de beelden besluit de scheidsrechter KV Mechelen een strafschop toe te kennen. Het Professional Refereeing Department gaat akkoord met de VAR-interventie en de eindbeslissing van de scheidsrechter.”

4. “Damien Marcq kreeg een terechte rode kaart”

Het gespreksonderwerp van de match tussen Anderlecht en Zulte Waregem was de rode kaart van Damien Marcq. De aanvoerder van de bezoekers kreeg rood nadat hij op het been van Ashimeru ging staan, op een moment dat Zulte Waregem nog op voorsprong stond. “Nee, ik vind het niet terecht”, stelde Olivier Deschacht achteraf. “Soms komen er benen onder schoenen terecht. Damien is zo niet, die gaat niet in de draaiactie op die kuit gaan staan, no way. Voor mij is dat gewoon een been die onder die zool komt. Het is een heel strenge beslissing, vind ik.” Het Refereeing Department geeft Deschacht echter ongelijk. “Bij deze actie raakt Marcq met de studs en gestrekt been de Anderlecht speler achteraan op de kuit en het been.?Hij brengt hierdoor de veiligheid van de tegenstander in gevaar. De scheidsrechter toont de gele kaart. De VAR vraagt een on-field review. Na het bekijken van de beelden besluit de scheidsrechter de rode kaart te geven aan Zulte Waregem speler Damien Marcq voor ernstig gemeen spel. Het Professional Refereeing Department steunt de VAR-interventie en gaat akkoord met de finale beslissing van de scheidsrechter.”