Geblesseerde Orel Mangala verlaat meteen Rode Duivels

Orel Mangala is de eerste afvaller bij de Rode Duivels. Hij was al geblesseerd bij zijn Duitse club Stuttgart. Nu is hij ook niet fit verklaard door de Belgische bond. De 23-jarige verdedigende middenvelder heeft het trainingskamp van de Duivels verlaten. Het was zijn eerste selectie voor de nationale ploeg. Bondscoach Martinez roept geen vervanger op.

Mangala werd vorige week vrijdag door bondscoach Roberto Martinez opgenomen in een groep van 33 voor de WK-kwalificatiematchen tegen Wales (24 maart in Leuven), Tsjechië (27 maart in Praag) en Wit-Rusland (30 maart in Leuven).

Mangala is een jeugdproduct van Anderlecht. Hij speelt sinds de zomer van 2019 voor Stuttgart. Samen met Albert Sambi Lokonga (Anderlecht) was hij het enige nieuwe gezicht bij de Rode Duivels voor de start van de WK-kwalificatiecampagne.

Beide spelers zijn potentiële vervangers van de geblesseerde Axel Witsel (Borussia Dortmund) als buffer voor de verdediging bij de nationale ploeg, al lijkt Leander Dendoncker daar het eerste alternatief.