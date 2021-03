Rellen tijdens manifestatie tegen uitbreiding bevoegdheden politie in Bristol

In Bristol, in het Verenigd Koninkrijk, is het zondag tot rellen gekomen in de marge van een betoging tegen een wetsvoorstel dat de bevoegdheden van de politie uitbreidt. Verschillende politieagenten raakten gewond.

Honderden mensen trokken naar het politiecommissariaat van Bridewell in de marge van de manifestatie tegen de uitbreiding van de bevoegdheden van de politie bij niet-gewelddadige betogingen.

“Wat begon als een vreedzame betoging is geëvolueerd tot gewelddadige wanorde door de acties van een kleine minderheid”, aldus politiecommissaris Will White, die spreekt van beschamende taferelen.

Twee politievoertuigen werden in brand gestoken en het politiecommissariaat werd beschadigd. Op beelden op de website van de openbare omroep BBC is te zien hoe relschoppers de ruiten ingooiden en vuurwerk afschoten in de massa. Twee politieagenten raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht, de ene met een gebroken arm en de andere met gebroken ribben, aldus de politie van Avon en Somerset in een mededeling op Twitter.

Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel laakt op Twitter de “onaanvaardbare taferelen” in Bristol. “Geweld en wanorde veroorzaakt door een minderheid wordt nooit getolereerd. Onze politieagenten brengen zichzelf in gevaar om ons allen te beschermen”, schreef ze.

Beperkingen opleggen aan protest

De manifestanten hadden zondag banners mee met opschriften als “zeg neen tegen een politiestaat”, “de vrijheid om te manifesteren is fundamenteel voor democratie” en “dood aan het wetsvoorstel (‘Kill the Bill’)”.

De “Police, Crime, Sentencing and Courts Bill” geeft de politie in Engeland en Wales meer bevoegdheden om voorwaarden te stellen bij vreedzame protesten, zoals het opleggen van geluidslimieten en start- en eindtijden. Als protesten te luid zijn of last veroorzaken, riskeert wie veroordeeld wordt onder de voorgestelde nieuwe wet een boete of een celstraf.

Grote manifestaties zijn vanwege de coronamaatregelen verboden in het VK en de politie had de mensen opgeroepen om niet op straat te komen.

