“De Rode Duivels kunnen Thomas Vermaelen nog altijd goed gebruiken”

Vijftien jaar na zijn debuut bij de Rode Duivels is hij er weer bij. En iedereen juicht dat toe. Thomas Vermaelen heeft in zijn 78 interlands immers nog nooit ontgoocheld. Zoals hij na elke van zijn vele blessures heeft teruggevochten, zal hij nu ook knokken voor zijn stek in de 23-koppige selectie voor het EK.