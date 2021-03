Thomas Vermaelen (35) na anderhalf jaar dolblij met selectie bij Rode Duivels: “Ik wil nog naar het EK en het WK”

Hij straalt, want hij is terug. Eindelijk. Na anderhalf jaar ziet Thomas Vermaelen eindelijk zijn collega-Duivels nog eens in levenden lijve. De 78-voudige international is 35 en wil er graag nog een EK en straks ook een WK aan vastkleven. Die brandende ambitie wil hij laten zien tegen Wales en Tsjechië. Wit-Rusland zal Vermaelen missen, want hij moet terug naar Japan om daar bij zijn terugkeer een week in quarantaine te gaan.