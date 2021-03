Avondklok, geluidskanon en kogels met peper tegen feestende jongeren in VS

De stad Miami, in de Amerikaanse staat Florida, heeft haar veiligheidsmaatregelen aangescherpt nadat er de voorbije dagen meermaals problemen waren om de talloze spring breakers – feestvierende jongeren met vakantie – op te vangen.

Zo werd de noodavondklok, die van kracht is van 20 tot 6 uur, verlengd tot en met 12 april (het einde van spring break) en werden meerdere wegen in de stad afgesloten. Vooral zaterdag was het chaos: toen moesten de agenten onder meer geluidskanonnen en kogels gevuld met peper inzetten om de feestvierders uit elkaar te drijven. Er werden die dag alleen honderden arrestaties verricht.