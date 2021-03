Ooit snelle benen, nu losse handen: hoe Ryan Giggs als bondscoach van Wales opnieuw zijn eigen ruiten ingooide voor duel tegen België

Met 34 trofeeën in 24 seizoenen is Ryan Giggs (47) de meest gelauwerde Britse voetballer aller tijden. Dit jaar zou de gewezen winger van Manchester United de laatste leemte in zijn palmares opvullen: als bondscoach van Wales zijn land vertegenwoordigen op een groot toernooi. Alles leek klaar voor een orgelpunt. Tot Giggs zijn eigen ruiten ingooide. De zoveelste al.

Iedere mens beleeft vroeg of laat zijn pubertijd. Voor de meesten van ons gebeurt dat in de tienerjaren. Sommigen zijn later en beleven hun pubertijd als ze in de twintig zijn. Nog anderen als ze de dertig ...