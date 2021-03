Voetbalbond onderzoekt mogelijke fraude van Seraing met coronatests in match tegen Westerlo

De Belgische Voetbalbond is een onderzoek gestart naar mogelijk gesjoemel van 1B-club Seraing met coronatests. Het gaat om het duel met Westerlo van 24 januari jongstleden.

Even terug naar die bewuste zondag. In ’t Kuipke staat de wedstrijd Westerlo-Seraing op de agenda. Een belangrijke confrontatie met het oog op de tweede plaats, die recht geeft op een barrageduel met de nummer 17 uit de Jupiler Pro League. Staat daarin op het spel: een ticket voor die eerste klasse. Pech voor de Luikse club: in de aanloop naar die match is ze het slachtoffer van een corona-uitbraak. Een gehandicapt team meldt zich dus aan in de Kempen en verliest uiteindelijk met 4-3.

Achteraf lekt in Westerlo uit dat Seraing gefraudeerd zou hebben met coronatests om alsnog een zo valabel mogelijke ploeg op de been te brengen. Zo zouden spelers van het beloftenelftal met valse identiteitsbewijzen coronatests hebben afgelegd in plaats van spelers uit de A-kern. Daardoor konden die spelen, hoewel ze niet getest waren of – erger nog – misschien in quarantaine moesten zitten. Wie geen test heeft ondergaan, mag reglementair gezien niet aantreden. Dat staat gelijk met een positieve test.

Westerlo meldt het gerucht aan de Belgische voetbalbond, die intussen een onderzoek is opgestart. Zo zouden spelers van Seraing al verhoord zijn. Het is nu wachten op het resultaat van dat onderzoek. Welke sancties de club en de betrokken spelers eventueel boven het hoofd hangen, is vooralsnog niet duidelijk. Maar als dit verhaal klopt, is dat uiteraard wel een kwalijke zaak. De gezondheid van eigen spelers en tegenstanders op het spel zetten voor sportief gewin, kan niet door de beugel.