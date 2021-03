Hoe ‘sociaal dronkenschap’ de groepsknuffel onweerstaanbaar maakt, zelfs voor wie er een afkeer van heeft

“Die groepsknuffel zoals bij ‘Big Brother’, laat me dat niet doen hé”, zei Sven nog vastberaden bij het begin van de eerste aflevering van ‘De Mol’. Maar nog geen uur later, toen bleek dat niemand naar huis moest, was hij de eerste knuffelaar. Net als bij voetballers die een goal maken, leek de drang groter dan zijn afkeer voor groepsknuffels. En dat heeft volgens experts allemaal te maken met de euforie van het moment.