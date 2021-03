Politie waarschuwt voor schutter in winkelcentrum in Colorado: “Vermijd de omgeving”

De politie van het Amerikaanse Boulder (Colorado) is massaal uitgerukt voor een schietpartij in of aan een winkelcentrum. “Vermijd de omgeving”, zegt de politie op Twitter. Op livebeelden was te zien hoe een mogelijke verdachte, een halfnaakte man met een bebloed been, in boeien naar buiten werd geleid.

Wat er precies aan de hand is aan de King Soopers-supermarkt in het Tabla Mesa-winkelcentrum in Boulder (Colorado), is nog erg onduidelijk. De lokale politie waarschuwt via Twitter voor een schutter en vraagt aan het publiek om vooral weg te blijven.

ALERT: Active Shooter at the King Soopers on Table Mesa. AVOID THE AREA. PIO is en-route. — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021

Volgens ABC News reageerden agenten op berichten dat op er op het parkeerterrein van het winkelcentrum iemand neergeschoten zou zijn rond 15 uur plaatselijke tijd (22 uur Belgische tijd). Maar toen ze ter plaatse kwamen, werden ze zelf onder vuur genomen.

Livebeelden van ter plaatse toonden hoe de politie het gebouw omsingelde en over een luidspreker riepen: “Dit is de politie. Kom naar buiten met je handen omhoog.”

Het is nog onduidelijk of er slachtoffers gevallen zijn - en hoeveel dan. De politie geeft voorlopig geen commentaar, maar Amerikaanse media maken melding van meerdere slachtoffers. Het is ook nog niet duidelijk of de schutter al overmeesterd werd of niet.

Volgens Fox News werd er enkele momenten geleden wel een man met ontbloot bovenlijf in boeien naar buiten geleid. De man zou bloed aan zijn been hebben gehad. De politie leidde ook minstens één andere man naar buiten om hem vervolgens tegen de muur te drukken. Maar die man leek niet in boeien geslagen te zijn. Op livebeelden is ondertussen te zien hoe meerdere mensen de supermarkt kunnen verlaten.

Mogelijk werd de schutter dus overmeesterd en wordt het gebouw momenteel nog afgezocht voor mogelijke explosieven. Al kan ook dat nog niet worden bevestigd.