“Leerkrachten prioritair vaccineren heeft geen enkel effect”

Marc Noppen, de CEO van het UZ Brussel, heeft in De Afspraak duidelijk gemaakt waarom hij geen voorstander is van het prioritair vaccineren van leerkrachten. “Met alle respect: het vaccineren van leerkrachten gaat geen enkel effect hebben op de redenen waarom je vaccineert. Dat is één: de mortaliteit reduceren. Twee: de gezonde levensjaren doen toenemen. En drie: het gezondheidszorgsysteem beschermen.”