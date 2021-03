Waarom de burggraaf 75 jaar geleden zijn eigen kasteel liet opblazen: “Een goeie oefening voor het Belgische leger”

Precies 75 jaar geleden daverde de grond in Pulle (Zandhoven). Burggraaf en gewezen burgemeester van Pulle Gaëtan van de Werve d‘Immerseel liet in maart 1946 zijn kasteel Krabbelshof opblazen door het Belgisch leger. Een ongeziene actie. De para’s die toen in Westmalle gekazerneerd waren, klaarden de klus. Menig Pullenaar wordt toch nog wat weemoedig van die slag, maar de adellijke familie Van de Werve bekijkt alles nog altijd met dezelfde nuchterheid.

Het Krabbelshof heet het domein nog steeds in de volksmond. Maar een ‘hof’ is er al 75 jaar niet meer. Dat de Duitsers weleens een kasteel of donjon durfden te dynamiteren, weten ze vooral in Frankrijk ...