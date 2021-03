SPORTQUIZ. Speelt u alle spelers van Wales naar huis, net zoals de Rode Duivels?

De Rode Duivels ontvangen vanavond Wales. Een spannende match zou dat niet mogen worden, want onze nationale ploeg is enkele klassen beter dan hun tegenstrever, die niet echt tot de verbaleding (sorry, we zullen het niet meer doen) spreekt. We gokken erop dat deze quiz heel wat moeilijker is: kent u genoeg van onze tegenstander om alle spelers naar huis te tikken? Succes!