Overstromingen aan Australische oostkust breiden uit, meer evacuaties mogelijk

De overstromingen aan de Australische oostkust zijn uitgebreid. Nog eens 15.000 omwonenden zijn gewaarschuwd voor een mogelijke evacuatie.

Al enkele dagen krijgt het zuidoosten van Australië af te rekenen met zware regenval, die de waterpeilen in de staat New South Wales doet stijgen. Die staat is de meest bevolkte in het land.

Nog meer regenval verergerde de situatie: in de nacht van maandag op dinsdag breidden de getroffen gebieden nog uit. Mensen die wonen in het noordwesten van Sydney bereidden zich voor op een evacuatie.

Gladys Berejiklian, premier van de deelstaat, herinnerde eraan dat al 18.000 mensen waren geëvacueerd. “Helaas hebben we nog eens 15.000 mensen gewaarschuwd voor de mogelijkheid van een evacuatie”, zei ze.

Het Australische leger springt in bij de hulpoperaties, aldus de regering. Twee helikopters werden ingezet om inwoners van afgelegen gebieden te evacueren.

Het Australische meteorologische bureau waarschuwt dat de situatie nog even zal aanhouden.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: EPA-EFE