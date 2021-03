Kritiek op Biden voor “lakse aanpak” van situatie aan Mexicaanse grens

De administratie van Joe Biden heeft te kampen met groeiende kritiek over de aanpak van de situatie aan de zuidelijke grens met Mexico. De Amerikaanse president stuurde maandag een team van adviseurs naar Mexico en Centraal-Amerika om een “humane oplossing” uit te werken voor de groeiende instroom van illegale migranten in de VS.

Biden heeft beloofd om in zijn eerste jaar als president het immigratiebeleid volledig om te vormen door onder meer zeer restrictieve maatregelen van het Trump-tijdperk terug te schroeven. Zo stopte Biden de bouw van de grensmuur en gaf hij in januari aan dat de kinderen die onder de vorige administratie van hun ouders werden gescheiden, weer herenigd moeten worden met hun familie. Sommige van de controversiële kampen van Trump worden ondertussen wel weer gebruikt om migranten op te vangen.

De laatste weken is het aantal migranten dat illegaal de zuidelijke grens probeert over te steken sterk gestegen, en dat leidde tot kritiek van de Republikeinen, die Biden beschuldigen van een te laks beleid. “Ondanks de weigering van uw regering om toe te geven dat er een crisis heerst, beginnen de Amerikanen te begrijpen hoe ernstig de situatie is”, zei de Republikeinse senator Ted Cruz, die later deze week met 14 collega’s naar de grens trekt. Cruz klaagt aan dat journalisten geen toegang krijgen tot de centra waar minderjarigen opgevangen worden en beschuldigt het Witte Huis ervan “de waarheid te verhullen”.

“Onaanvaardbare” omstandigheden in opvang

De Britse openbare omroep BBC publiceerde in de nacht van maandag op dinsdag beelden van een opvangkamp in Donna, Texas, waar jongeren op de grond zitten onder nooddekens. Vorige week gaf de Biden-administratie nog aan dat de omstandigheden in bepaalde opvangkampen “onaanvaardbaar” zijn. De overheid wil samenwerken met Mexico en Guatemala om de problemen in de landen zelf aan te pakken en zo de migratiestroom te verminderen. Topadviseurs van de Amerikaanse regering gaan in het kader daarvan de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken en leden van het migratieagentschap van het land ontmoeten en reizen daarna verder naar Guatemala.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP