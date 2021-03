Marty Walsh bevestigd als Amerikaanse minister van Werk

De Amerikaanse Senaat heeft de nominatie van Marty Walsh bevestigd als minister van Werk. De vroegere burgemeester van Boston wordt de eerste vakbondsleider in bijna 50 jaar die het ministerie van Werk zal leiden, melden de Amerikaanse media.

Walsh krijgt de ministerpost op een moeilijk moment, nu miljoenen mensen door de coronapandemie hun baan zijn verloren in de VS. De werkloosheidsgraad blijft boven de 6 procent en het aantal mensen dat meer dan zes maanden werkloos is, is gestegen tot het hoogste niveau sinds de financiële crisis van 2007-2009.

De coronacrisis heeft ook een bewustzijn gecreëerd over problemen rond de veiligheid op de werkplek. Ook wil de regering van Joe Biden het minimumloon optrekken tot 15 dollar per uur, al krijgt Biden daarvoor ook niet de volledige steun van zijn eigen Democratische partij.

“Momenteel is werkgelegenheid kritiek voor de toekomst van de economie, onze gemeenschappen en onze gezinnen”, zei Walsh afgelopen maand tijdens zijn hoorzitting. “We moeten dringend handelen om van dit moment gebruik te maken om onze werkkrachten te versterken nu we de economie heropbouwen.”

Er bestond weinig twijfel over dat Walsh groen licht zou krijgen van de Senaat. Uiteindelijk kreeg hij 68 stemmen voor en 29 tegen.