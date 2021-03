Zaak-Epstein: Opnieuw geen vrijlating op borg voor Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell (links) blijft in de gevangenis, op verdenking van het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met multimiljonair Jeffrey Epstein (rechts). Foto: AFP

Ghislaine Maxwell blijft in de gevangenis, op verdenking van het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met multimiljonair Jeffrey Epstein en zijn entourage. Voor de derde keer heeft een rechter geoordeeld dat ze niet op borg mag vrijkomen.

Maxwell probeerde ook al in juli en in december 2020 op borg vrij te komen. Deze keer had ze voorgesteld af te zien van haar Britse en Franse nationaliteit, om zo de aanklagers tevreden te stellen die vrezen dat ze naar het buitenland zou vluchten.

De federale rechter van Manhattan, Alison Nathan, oordeelde dat er geen enkele “combinatie van voorwaarden” bestaat die kan verzekeren dat ze zich bij de rechtbank zou aanbieden als ze voorwaardelijk wordt vrijgelaten voor de start van haar proces in juli.

De 59-jarige Maxwell blijft de omstandigheden van haar preventieve aanhouding aanklagen. Vorige maand zei ze dat de cipiers van haar gevangenis in Brooklyn “fysiek geweld” tegen haar gebruikten.

Maxwell wordt ervan beschuldigd tussen 1994 en 1997 minderjarige meisjes te hebben gelokt en klaargestoomd voor seks met de zakenman en multimiljonair Epstein. Die maakte in afwachting van zijn eigen proces een einde aan zijn leven in zijn cel.

Maxwell werd begin juli na een klopjacht gearresteerd in de Amerikaanse staat New Hampshire met zes aanklachten op haar naam. De vrouw pleit onschuldig. Bij een veroordeling riskeert ze levenslange opsluiting.

