Cathie Wood, Wall Street-icoon, voorspelt gigantische stijging voor Tesla-aandeel

Het aandeel van Tesla zakte de afgelopen weken in elkaar. Het verloor 26 procent van haar waarde tussen eind januari en afgelopen vrijdag. Maar één analiste ziet het toch hoopvol in en voorspelde een gigantische stijging.

Tegen 2025 zal een Tesla-aandeel een waarde hebben van 3.000 dollar. Dat voorspelt Wall Street-icoon Cathie Wood, fondsbeheerder bij Ark Invest. Dat is een stijging van 350 procent in vergelijking met de prijs vrijdagavond. Met zo’n prijsstijging zou de waarde van het bedrijf op ten minste 3 biljoen dollar geschat worden.

Tegenwoordig noteert het aandeel iets onder 700 dollar, nadat het in het begin van het jaar een historische piek van zo’n 880 dollar bereikt had. Zelfs in het worstcasescenario zou volgens Ark Invest Tesla nog een ‘bodemprijs’ van 1.500 dollar per aandeel halen tegen 2025.

De reden voor de gigantische stijging ligt volgens Ark Invest onder andere bij de beloofde robot-taxi. Ark Invest is er van overtuigd dat die er zit aan te komen. Ook geloven ze dat Tesla nu 50 procent meer kans heeft om tegen 2025 volledig zelfrijdende auto’s te produceren. Dat zou zo’n 160 miljard dollar winst creëren.

In 2025 zou Tesla volgens Ark Invest ook tussen de 5 en de 10 miljoen auto’s verkopen. In vergelijking: vorig jaar verkocht Tesla 500.000 auto’s en staat daarmee aan de top van de verkoop van de elektrische auto’s.

Maar niet iedereen volgt die voorspelling van Wood zomaar blindelings en er komt wel redelijk wat kritiek. Maar toch wordt de voorspelling niet zomaar opzij gelegd. Cathie Wood heeft op Wall Street toch enige status.