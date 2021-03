Het webmailsysteem van Telenet is dinsdagochtend niet beschikbaar. Twee weken geleden waren daar ook al problemen mee.

Een woordvoerster van de telecomoperator bevestigt dat er problemen zijn na geplande werken afgelopen nacht. Het is onduidelijk of er verder nog impact is.

Op woensdag 10 maart zat het probleem in een gebouw in Hoboken. Het duurde uren voor Telenet het probleem opgelost kreeg. Toen waren er ook problemen met vaste telefoonverbindingen.