Langetermijneffecten van Covid-19 bij een op de drie ziekenhuispatiënten

Na een ziekenhuisopname wegens Covid-19 ondervindt zeker een op de drie patiënten gezondheidsproblemen op lange termijn. Dat gaat van schade aan organen tot psychologische problemen, blijkt uit een maandag gepubliceerde studie.

Het artikel, dat een synthese maakt van verschillende onderzoeken over het onderwerp, noemt uitputting, kortademigheid, angst, depressie en posttraumatische stress als meest voorkomende symptomen bij patiënten met “Covid long”. Volgens de onderzoekers wijzen de data op een onderschatte gezondheidscrisis, en zouden overheden er meer aandacht voor moeten hebben. En zouden ze vooral moeten nadenken over hoe dit aan te pakken.

“Gezien er wereldwijd miljoenen besmet zijn met SARS-Cov-2, ligt de langetermijnlast op de fysieke, cognitieve en mentale gezondheid nog voor ons. We zien waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg”, zegt Kartik Sehgal, medisch oncoloog, docent aan Harvard (Boston) en hoofdauteur van het artikel.

Covid-19 richt zich voornamelijk op de longen, die soms tot ademhalingsproblemen op lange termijn leiden. Maar studies tonen aan dat het virus ook andere organen viseert, wat tot complicaties leidt zoals cardiovasculaire problemen en chronische infecties.

Het artikel, dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Nature Medicine, analyseerde negen studies in Europa, de VS en China, waarbij patiënten op lange termijn gevolgd werden. Een Italiaanse studie concludeert dat op 143 zieken ongeveer 90 procent twee maanden na het verlaten van het ziekenhuis nog zeker één symptoom heeft. De helft heeft er meerdere. De meest genoemde symptomen zijn immense vermoeidheid (53,1 procent), pijn aan de gewrichten (27,1 procent) of in de buik (21,7 procent).

Volgens drie studies in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en China melden 25 tot 30 procent van de patiënten slaapproblemen enkele weken nadat ze genezen zijn van de kritieke fase van Covid. Ongeveer 20 procent meldt haarverlies.

De gevolgen voor de mentale gezondheid zijn ook verontrustend. Op 402 Italiaanse patiënten had 56 procent een maand na het ontslag uit het ziekenhuis minstens één psychiatrisch probleem. Dat gaat van posttraumatische stress tot depressie en angstproblemen.

“Het is zeer belangrijk om de effecten van Covid long op de mentale gezondheid niet te vergeten bij de aanpak van fysieke symptomen. Want het is makkelijk om ze aan de kant te schuiven”, zegt Seghal. De auteurs van de studie zeggen dat de resultaten aantonen dat het bij de aanpak van de gezondheidscrisis niet voldoende is om Covid-doden te vermijden.