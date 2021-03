Gaia onthult “onaanvaardbaar” dierenleed in Schotse zalmkwekerijen

In veel Schotse zalmkwekerijen zijn er grote problemen op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Zo is er bij de vissen onder meer sprake van misvormingen, ziektes, ontbrekende ogen en zeewier dat groeit uit open wonden. Dat blijkt dinsdag uit internationaal onderzoek in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia. “Onaanvaardbaar, deze dieren lijden zo erg dat een kwart sterft nog voor ze de slacht bereiken”, aldus voorzitter Michel Vandenbosch.

Gaia onderzocht samen met Compassion in World Farming (CIWF) tussen september en november 2020 in totaal 22 kwekerijen langs de kust van Schotland en de Shetlandeilanden. Onderzoekers troffen grote problemen aan op het gebied van dierenwelzijn. De productie ligt zo hoog dat de zeeluisplagen en andere ziektes uit de hand zijn gelopen, waardoor de vissen op alarmerende schaal lijden en de wilde vispopulaties worden bedreigd. Bovendien zwemmen de zalmen in de kwekerijen vaak doelloos en opeengepakt rond, wat extra verwondingen in de hand werkt.

Het huidige systeem van zalm kweken heeft volgens Gaia ook een negatieve impact op het milieu. Organisch en chemisch afval van Schotse zalmkwekerijen verandert de chemische samenstelling van het sediment en doodt het mariene leven op de zeebodem. Afval van kwekerijen kan bovendien leiden tot een slechte waterkwaliteit en schadelijke algenbloei.

Daarom lanceert de dierenrechtenorganisatie een nieuwe campagne om de consument te sensibiliseren. “Schotse zalm wordt verkocht met de leugen dat de vissen in vrijheid leven in de Schotse wateren en wordt verkocht als een luxeproduct. De realiteit is echter dat het een product vol dierenleed is met bovendien een erg negatieve impact op het milieu”, aldus Vandenbosch.

Schotland is wereldwijd de op twee na grootste producent van gekweekte Atlantische zalm en de sector plant zijn omvang tegen 2030 te verdubbelen. In 2019 importeerde België 1.260,9 ton zalm vanuit het Verenigd Koninkrijk. Ons land is met dat cijfer de negende grootste importeur van Schotse zalm wereldwijd.