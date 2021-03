Veelbelovende onderzoeksresultaten voor nieuw middel tegen Covid-19

De Zwitserse farmagroep Roche heeft dinsdag veelbelovende onderzoeksresultaten onthuld voor een experimentele cocktail van geneesmiddelen die moet werken tegen Covid-19. Gegevens in fase drie van het onderzoek lieten een vermindering van 70 procent zien in ziekenhuisopnames of sterfgevallen.

Het experimentele geneesmiddel bestaat uit de combinatie van de medicijnen casirivimab en imdevimab, ontwikkeld door het Amerikaanse biotechbedrijf Regeneron, die samen antistoffen zouden vormen tegen het virus. Tot dusver hebben zowat 25.000 mensen deelgenomen aan de klinische testen.

Wie het experimentele geneesmiddel kreeg toegediend, had niet alleen minder kans op ziekenhuisopname of overlijden, maar had ook minder lang last van symptomen van Covid-19. De duurtijd ervan werd namelijk vier dagen ingekort, van 14 naar 10 dagen. Roche benadrukt dat het experimentele middel ook werkt tegen nieuwe varianten van het virus.

De resultaten van deze testen zullen onmiddellijk aan de gezondheidsautoriteiten worden meegedeeld en zo snel mogelijk beoordeeld worden door medische experts.