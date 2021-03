André Gyselbrecht mag zichzelf geen dokter meer noemen

Ruiselede - André Gyselbrecht (70), die tot 21 jaar cel werd veroordeeld omdat hij de opdracht gaf tot de ‘kasteelmoord’ op zijn schoonzoon Stijn Saelens, mag zichzelf geen dokter meer noemen. Hij staat niet langer ingeschreven op de lijst met erkende artsen, zo kan vastgesteld worden op de website van de orde der artsen. Daardoor kan hij ook niet meer als huisarts aan de slag.

Na zijn veroordeling in beroep in mei 2019 startte de provinciale raad van de orde een tuchtprocedure op tegen Gyselbrecht, om hem als arts te laten schrappen. Tegen die beslissing ging hij aanvankelijk in beroep. Gyselbrecht wilde graag huisdokter blijven. Afgelopen zomer diende hij een verzoek in om zijn celstraf met een enkelband thuis in Ruiselede te kunnen uitzitten. Als arts kon hij de maatschappij nog ten dienste zijn, zo klonk het. Zijn verzoek werd afgewezen.

Ook in beroep heeft hij nu ongelijk gekregen bij de orde der artsen, zo bevestigt zijn advocaat Filip D’hont, die verder geen commentaar wil geven.