AstraZeneca gebruikte “verouderde” data bij klinische tests in Verenigde Staten

Farmabedrijf AstraZeneca heeft “verouderde” data kunnen gebruiken bij klinische studies in de Verenigde Staten voor zijn covid-vaccin. Dat blijkt uit een persbericht dat het Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten (NIAID) maandagavond verspreidde, het Amerikaanse instituut dat toeziet op de klinische tests.

“Er is bezorgdheid over het feit dat AstraZeneca verouderde informatie kon gebruiken bij die studie in de VS. Dat kan tot een onvolledige inschatting van de effectiviteit van het vaccin geleid hebben”, schrijft NIAID.

“We roepen het bedrijf op om samen te werken met het Data and Safety Monitoring Board (DSMB), om de doelmatigheid van de data na te gaan, en te garanderen dat zo snel mogelijk de meest precieze, recente en effectieve data beschikbaar zijn”, schrijft NIAID.

AstraZeneca verdedigde maandag zijn vaccin, waar in Europa twijfels over gerezen zijn. Het bedrijf stelde dat het voor 80 procent doeltreffend is tegen Covid bij ouderen. Ook stelde AstraZeneca dat er geen toegenomen risico blijkt op bloedklonters na de fase 3-studie, met 32.449 deelnemers, in de Verenigde Staten.

Bij de gehele bevolking is het AstraZeneca-vaccin voor 79 procent doeltreffend tegen symptomatische Covid-19. Tegen ernstige vormen van de ziekte, en hospitalisatie, is het voor 100 procent doeltreffend, zei AstraZeneca na de klinische studies.

Verschillende Europese landen schortten deze maand de vaccinaties op met het AstraZeneca-vaccin, omdat het mogelijk tromboses zou veroorzaken. Maar donderdag concludeerde het Europees Geneesmiddelenagentschap dat het vaccin “veilig en effectief” was, waarna die landen op hun stappen moesten terugkeren.