Man (61) komt om het leven bij woningbrand in Leuven, andere bewoonster kan nipt ontkomen

Leuven - In de Dekenstraat in Leuven is een 61-jarige man gestorven na een brand in diens woning. Een 22-jarige bewoonster van hetzelfde pand is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand ontstond iets na middernacht en vernielde het pand. De 22-jarige bewoonster kon nog uit het raam op de eerste verdieping klauteren maar over het lot van de 61-jarige bewoner was er lang geen duidelijkheid. Sarah Callewaert van het Leuvense parket bevestigt nu dat het lichaam van de man gevonden is.

Over de oorzaak van de brand is er nog niets bekend.