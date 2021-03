Korte lockdown kan trend snel doen keren, zegt Geert Molenberghs

Met de huidige besmettingscijfers gaan we in de richting van 900 tot 1.000 bezette bedden op de afdelingen intensieve zorg. Dat heeft biostatisticus Geert Molenberghs dinsdag verklaard in De Ochtend op Radio 1. Met een korte lockdown zou het volgens hem snel de goede kant kunnen opgaan.

Ons land noteert opnieuw 4.000 besmettingen met het coronavirus per dag. Vorige week waren er drie dagen met meer dan 5.000 besmettingen. “We zitten nu al op een stijging van 40 procent in vergelijking met vorige week”, zegt Molenberghs bij Radio 1. “Dat hebben we niet meegemaakt tijdens de vorige vier opflakkeringen. En zelfs in het meest gunstige scenario, waarin die 40 procent het maximum zou zijn, gaan we waarschijnlijk toch met dagen zitten met 7.000 tot 7.500 besmettingen. De komende week tot tien dagen gaan de cijfers nog behoorlijk doorstijgen.”

Op de afdelingen intensieve zorgen liggen momenteel 588 covid-patiënten. In de eerste golf van een jaar geleden waren dat er maximaal 1.285. In de tweede golf in oktober lag het maximum op 1.473 patiënten op intensieve.“We zitten nu bijna op de helft van die eerste golf. We gaan richting 900 tot 1.000 bedden. We moeten ons realiseren dat dit een heel hoog aantal is.”

Daar komt nog bij dat er tussen de opflakkeringen geen dalingen hebben plaatsgevonden. Het is aan de politiek om te kiezen welke maatregelen nodig zijn “om van dit oncomfortabel hoog plateau” af te geraken.

Net als andere experten gelooft Molenberghs dat een korte lockdown een zeer gunstig effect zou kunnen hebben op die trend. Indien die keuze wordt gemaakt, zou het snel de goede kant kunnen uitgaan en zouden we de inspanningen dubbel en dik kunnen terugverdienen, luidt het.