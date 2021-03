Huisartsenvereniging Domus Medica vraagt bijkomende maatregelen: “Als we nog enkele dagen wachten, is een lockdown onvermijdbaar.”

Huisartsenvereniging Domus Medica vraagt om snel bijkomende maatregelen te nemen. Die oproep lanceren ze omdat de druk bij de huisartsen en in triagecentra de laatste tien dagen enorm verhoogd is.

“Wat we de laatste tien dagen horen en zien, verontrust ons zeer sterk. Daarom willen we ook een signaal geven”, zegt Roel van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica bij Radio 1. “We kunnen het op dit moment nog aan, maar er is sinds tien dagen wel iets veranderd. We zien veel meer consultaties. Veertien dagen geleden was dat vooral in de provincie Antwerpen, maar sinds afgelopen weekend ook in de rest van het land. Het zijn ook veel jonge mensen. Er gaan ook wel andere infecties zoals RSV rond, maar we zien het toch aan de testen en de positiviteitsratio. Die blijven stijgen.”

Volgens Van Giel moet er momenteel ook niet met de vinger gewezen worden naar het onderwijs. “Ik denk dat we een beetje moeten wegblijven uit die discussie. Maar we kunnen niet ontkennen dat in vergelijking met de vorige golven, kinderen dit keer een belangrijke rol spelen. Maar we moeten niet focussen op één sector. Het is zo verspreid. Daarom hebben we algemene maatregelen nodig.”

Een derde golf kunnen we momenteel ook niet meer uitsluiten, zegt hij. “Het is precies wachten om te kunnen bewijzen dat het een derde golf gaat zijn. Maar het moment dat je de cijfers ziet stijgen, moet je ingrijpen. En niet wachten, want dan ben je hopeloos te laat. We moeten leren uit de vorige golven dat we nu moeten ingrijpen.”

Maar wat moet er dan precies gebeuren? “Als we nog een aantal dagen wachten, dan is een lockdown onvermijdbaar. Dan heb je de realiteit ingehaald. Het enige dat werkt, is de contacten naar beneden halen. En dan moet je keuzes maken. Politieke keuzes. Ofwel hou je de scholen open, en daar zijn goede argumenten voor. Of moet je in de andere sectoren opnieuw aanschroeven. Denk aan de kappers, niet-essentiële winkels, buitenschoolse activiteiten,... Dat zijn de consequenties als je de scholen wil openhouden. “