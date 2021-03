Robert Lewandowski krijgt van president één van de hoogste onderscheidingen in Polen

Bayern München-aanvaller Robert Lewandowski heeft maandag het commandeurskruis van de Poolse ridderorde Polonia Restituta ontvangen, dat is één van de hoogste onderscheidingen in Polen. Het lintje werd hem opgespeld door president Andrzej Duda, grootmeester van de orde.

De Wereldvoetballer van het jaar werd beloond voor “zijn prestaties in het voetbal en voor het promoten van Polen in het buitenland”. In het presidentieel paleis in Warschau noemde Duda Lewandowski “een nationale held” en “een toonbeeld van perfectie”.

De 32-jarige Lewandowski hiep Bayern vorig seizoen aan de treble landstitel-beker-Champions League, maar is nog lang niet verzadigd. “Missschien als ik later op de bank zit, zal ik terugdenken aan de trofees die ik won, maar nu heb ik daar nog te veel ambitie voor”, vertelde hij. In de Bundesliga zit de recordinternational (116 caps) aan 35 goals en heeft hij het legendarische record van Gerd Müller, 40 goals in één seizoen, in het vizier. Hij kan een zevende keer de titel veroveren met Bayern, eerder werd hij met Borussia Dortmund al twee keer Duits kampioen.