Vlaamse regering vraagt Hoge Gezondheidsraad om bijkomend advies over vaccinatievolgorde

De Vlaamse regering vraagt aan de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een bijkomend advies over de vaccinatievolgorde, meer bepaald over de groepen die eventueel prioritair aan bod kunnen komen na de 65-plussers en de mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. “We vragen de Hoge Gezondheidsraad of er nieuwe inzichten zijn over de prioritair te vaccineren doelgroepen na die de 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen”, legt de woordvoerder van minister-president Jan Jambon uit.

De voorbije dagen laaide de discussie over de vaccinatievolgorde opnieuw op. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) herhaalde afgelopen weekend dat hij de leerkrachten wil laten opnemen in de prioritaire groepen die aan de beurt komen na de 65-plussers en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. Aan het huidige levertempo van de vaccins, zouden die prioritaire groepen ergens in mei aan de beurt zijn.

Maar dat pleidooi botste met de afspraken die eerder al door de verschillende ministers van Volksgezondheid waren gemaakt binnen de Interministeriële Conferentie (IMC). Daar was namelijk al beslist dat na de vaccinatie van mensen met onderliggende aandoeningen niet met prioritaire groepen zou worden gewerkt, met uitzondering van bepaalde politiediensten.

De top van de Vlaamse regering heeft zich dinsdagochtend over de kwestie gebogen en er is afgesproken dat er aan de Hoge Gezondheidsraad een bijkomend advies zal worden gevraagd. Niet specifiek over het onderwijspersoneel, maar breder “of er sinds het laatste advies nieuwe inzichten zijn of en welke prioritaire doelgroepen prioritair zouden kunnen gevaccineerd worden na de 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen”.