Seksvideo’s in parlement leiden tot schandaal in Australië

De publicatie van beelden waarop te zien is hoe medewerkers van de Australische conservatieve regering seksuele handelingen stellen, zet de regering dinsdag weer wat meer onder druk. Op de beelden is onder meer te zien hoe een medewerker zichzelf bevredigt op het bureau van een parlementslid.

De positie van de conservatieve premier Scott Morrison was al wankel, vanwege de manier waarop hij omging met enkele eerdere affaires, zoals die van een medewerkster die een ex-collega beschuldigde van verkrachting. Morrison noemde de opgedoken beelden “schandalig”.

De video’s en foto’s werden waarschijnlijk gedeeld in een discussiegroep tussen medewerkers van de conservatieve regering, en gelekt door een klokkenluider. De krant The Australian en de zender Channel 10 maakten ze publiek.

De beelden zorgen voor ophef, vooral omdat een reeks eerdere affaires het beeld van de Australische politieke cultuur al geen goed hadden gedaan. Het kwam daarbij tot betogingen in het gehele land.

De klokkenluider, die de naam ‘Tom’ kreeg, verklaarde aan de twee media dat de medewerkers van de regering en van parlementariërs soms seks hadden in een gebedsruimte van het parlement. Ook zouden er prostituees naar het gebouw gebracht zijn, “voor het plezier van de parlementsleden van de coalitie”.

Hij legde ook uit dat medewerkers pornografische video’s van zichzelf uitwisselden, in die mate dat hij er “immuun” voor geworden was. Hij sprak van een “cultuur van mannen die denken dat ze alle kunnen doen dat ze willen”. Waarschijnlijk hebben ze niets echt onwettig gedaan voegde hij eraan toe. “Maar moreel zijn ze failliet.”

Een adviseur is al ontslagen. De regering beloofde ook om strenger te zullen optreden.

Minister van Vrouwenzaken Marise Payne, die ook minister van Buitenlandse Zaken is, zei aan de media dat de onthullingen “meer dan ontstellend zijn”. Ze maken dat het onderzoek dat de regering beval naar de werkcultuur in het parlement nog meer nodig is dan voordien, zei ze.

Dinsdag nog verklaarde de groene senatrice Lidia Thorpe dat ze vier keer het slachtoffer werd van seksuele intimidatie sinds ze zes maanden geleden aan de slag ging in het parlement. Aan de Canberra Times zei ze dat het ging om “suggestieve” uitlatingen, maar ook ongewenste contacten. “Het zijn de mannen die onze wetten schrijven, de mannen die beter zouden moeten weten. Ik word er ziek van”, zei Thorpe.

De seksistische cultuur in de Australische politieke klasse wordt al langer aangeklaagd. Midden maart nog namen tienduizenden betogers deel aan een reeks betogingen onder de noemer ‘#March4Justice’. Ze klaagden seksueel geweld aan en eisten gelijkheid voor man en vrouw.