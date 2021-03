’s Werelds meest bekende pech-zeehond is uit zijn lijden verlost

Hij werd op een Nederlands strand door zijn moeder in de steek gelaten, in Calais behandeld voor longworm en uit de Theems bij Londen gevist toen hij door een stuk visgerei dreigde te stikken, maar nu is toch echt het einde gekomen voor de negen maanden oude zeehond Freddie.

Het nog jonge dier werd zondag op de oever van de Thames, meer dan 110 kilometer landinwaarts, aangevallen door een loslopende hond en ondanks ingrijpen door passerende voetgangers zeer ernstig gewond. Zo ernstig zelfs, dat behandelend artsen in het South Essex Wildlife Hospital besloten de zeehond maandagavond uit zijn lijden te verlossen. “Zijn flipper is gebroken en uit de kom. Dat krijgen we niet meer goed, ook al omdat zeehonden een duikreflex hebben en niet goed ademen als ze onder narcose gaan”, zo verklaarden zij tegenover The Mirror.

De dood van Freddie is een schok voor het Britse publiek, dat in de ban was geraakt van de turbulente levensloop van de zeehond.

Freddie kreeg in augustus in Nederland zijn naam in een dierenhospitaal, waar hij op krachten kwam nadat zijn moeder van het toneel was verdwenen.

Vervolgens dook het dier op in het Franse Calais waar hij in januari van dit jaar moest worden behandeld aan longworm.

Nog kwam er aan de reeks van ongelukjes in zijn leven geen einde, want nog geen twee weken geleden moest Freddie uit de Thames bij Engeland worden gevist, omdat hij een stuk visgerei in zijn bek en rond zijn nek had gekregen. Dat belemmerde hem te eten en ingrijpen was nodig. Ook dat avontuur liep goed af, maar de aanval van zondag werd Freddie fataal.